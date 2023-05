SI PARLA DI IUS SOLI CON L’ONOREVOLE MARCO FURFARO

In piazza San Francesco l’incontro “Ius soli – Non è mai troppo presto”

Lucca, 18 maggio 2023 – Nuovo appuntamento organizzato dal Partito Democratico in centro storico, in piazza San Francesco: venerdì 19 maggio, alle 18, il deputato Marco Furfaro parlerà di ius soli, alla luce anche di ciò che sta accadendo a livello nazionale e governativo, a partire dalle recenti dichiarazioni di alcuni membri del Governo che rischiano di alimentare una visione distorta sul sempre più attuale tema della migrazione. In particolare, le recenti affermazioni del Ministro per l’agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha utilizzato l’espressione “sostituzione etnica”, rischia di fomentare un clima di paura, di intolleranza e di violenza, soprattutto se si vuole legare il tema dell’immigrazione con quello della denatalità.

Il deputato Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella nuova segreteria del Partito Democratico nominata da Elly Schlein, insieme a Elena Baroni, garante dei minori del Comune di Lucca, parlerà dello ius soli, che attribuisce la cittadinanza ai nati sul territorio italiano indipendentemente da quella dei genitori, e del relativo progetto di legge. Per Furfaro e per il Partito Democratico, si tratta di una legge oggi necessaria, in grado di rispondere alle esigenze di un tema cruciale per l’Italia e, al tempo stesso, che garantirebbe pari dignità e diritti.

L’incontro è aperto a tutti.