Si masturba in spiaggia ALL’ISOLA D’ELBA

Immediata la telefonata al 112 GIUNTI SUL POSTO I CARABINIERI LO COLGONOIN FRAGRANTE MENTRE FACEVA ATTI DI MASTURBAZIONE

L’uomo, un lavoratore stagionale di 42 anni, è stato portato in caserma e denunciato per atti osceni in luogo pubblico: rischia 4 anni di reclusione.