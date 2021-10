SI MANIFESTA CONTRO LA VENDITA DELLA MANIFATTURA A LUCCA

Manifestazione con qualche imbarazzo, davanti a Palazzo Santini. Si parte alle 17

mentre a poca distanza, in aula comincia il consiglio comunale.

E sotto, c’è qualche turbamento nei partecipanti, visto che a gestire la protesta contro la paventata vendita

di parte della ex Manifattura Tabacchi, sono ex Sessantottini, uomini di Rifondazione

Comunista, con tanto di musiche di Gaber e pezzi che i giovani d’oggi neppure sanno

da dove vengono.

E forse non lo sanno neppure quelli, pochissimi, di centrodestra o

appartenenti all’estrema Destra che pure si affacciano al gruppo di una cinquantina

di manifestanti, e che vorrebbero partecipare, visto che sono anche loro contro la

“svendita”, – come tutti, da una parte e dall’altra, – definiscono il tentativo di vendere

la parte Sud di quella manifattura che fu un vanto di Lucca, con i suoi sigari e che

oggi, invece, vuota e abbandonata, dimostra il passo gamberesco della Giunta

Tambellini (dove forse si ignora che “Un passo in avanti e due indietro è un’opera di

Lenin) e che dopo aver per anni sbandierato progetti e progetti, su questi ha perso per

strada pezzi di giunta ed appoggi importanti e adesso vorrebbe cedere, (nello loro

intenzioni alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,

che forse oggi potrebbe

anche cambiare questo nome che ha poco senso) una parte cospicua di un bene il cui

destino segnerà per forza, nel bene e nel male, il futuro del centro storico.

Pittoreschi i manifesti (ai tempi di alcuni manifestanti, si chiamavano tazebao)

esposi sulle inferriate di Palazzo Santini: alcuni “gretiani”, alcuni tipicamente

sessantottini contro i poteri occulti, alcuni, più puntuali, che evidenziavano come a

Lucca, si siano ceduti, privatizzando nel tempo, l’acqua pubblica,

il gas pubblico, il trasporto pubblico. Alla faccia degli slogan di un tempo, quando si diceva che:

“Pubblico è di sinistra, privatizzare è di destra!”.