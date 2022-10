si lavora per l’arrivo a Lucca di una data speciale del Carnevale di Viareggio 2023

Turismo: si lavora per l’arrivo a Lucca di una data speciale del Carnevale di Viareggio 2023

Prima riunione Comune-Fondazione Carnevale: sfilata di coreografie, mascherate, musica e mostre. L’assessore Santini: “Sarà la prima volta nella storia della manifestazione, che compie150 anni”

Prosegue con nuovi progetti e iniziative la sinergia ben avviata tra le città di Lucca e Viareggio.

Stavolta si lavora ad un progetto di collaborazione con il Carnevale, attraverso una serie di iniziative discusse in una prima riunione tra l’assessore al turismo Remo Santini e la presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci.

La data individuata potrebbe essere sabato 11 febbraio o sabato 18 febbraio del prossimo anno, quando per le vie lucchesi e sulle Mura sfileranno i figuranti, le coreografie e alcune mascherate del Carnevale di Viareggio, protagonisti dell’edizione 2023. Sarebbe la prima volta nella storia della manifestazione.

Un evento finalizzato alla creazione di un pacchetto turistico nuovo, che tramite arte e spettacolo possa promuovere parallelamente entrambe le città, a livello nazionale e internazionale, sotto nuove forme e nuove circostanze. Allo studio numerose attività e attrazioni parallele, per coinvolgere grandi e piccoli: dalle mostre dedicate al Carnevale, con cenni storici e rivisitazioni, fino ai laboratori di cartapesta per i più giovani e per le scuole del circondario.

La proposta ha anche una valenza storica: le origini del Carnevale di Viareggio infatti risalgono, secondo la tradizione, alla fine dell’Ottocento quando un gruppo di borghesi e aristocratici lucchesi decise di proporre una sfilata per le vie della città, aggiungendo alla festa alcune carrozze impreziosite da fiori. Era il 25 febbraio 1873, martedì grasso, e da quel momento la tradizione non si è mai interrotta e si è ripetuta come celebrazione di purificazione dal malcontento e come inno al puro divertimento.

Per promuovere l’iniziativa ci sarà un manifesto straordinario e significativo: il bozzetto di un carro, raffigurante Lucca, e firmato da Fabrizio Giannini su commissione dei Fratelli Francesconi nel 1948, sarà eccezionalmente riutilizzato per la locandina di questa prima edizione dell’evento. Il carro, mai realizzato, si sarebbe intitolato “Mercato Lucchese”.

Entusiasmo nelle parole dell’assessore Santini. “Questa iniziativa rafforza ulteriormente il legame tra Lucca e Viareggio – dichiara – dopo le opere di Catalano sulle Mura e le numerose attività in collaborazione sulla figura di Giacomo Puccini, abbiamo pensato che anche il Carnevale potesse essere protagonista a Lucca, laddove risiedono alcune delle sue più profonde radici. L’iniziativa – prosegue – intende garantire un nuovo pacchetto turistico che possa ulteriormente promuovere e veicolare il nostro ampio territorio nel nome della cultura e dello spettacolo”.

Soddisfazione anche dalla presidente Maria Lina Marcucci:”Viareggio e Lucca hanno caratteristiche di complementarietà che possono stimolare progetti di lungo termine per la reciproca promozione e valorizzazione culturale e turistica delle due città – dice – . Il Carnevale rappresenta certamente una delle opportunità per attrarre soprattutto pubblico internazionale a cui offrire l’opportunità di soggiorni lunghi in bassa stagione per visitare una città ricca di tesori artistici storici e una città come Viareggio che vanta altrettante eccellenze sul fronte artistico, dell’accoglienza, della gastronomia. Le Celebrazioni dei 150 anni del Carnevale di Viareggio ci sembrano una speciale opportunità per avviare questa collaborazione”.

—