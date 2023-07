SI INAUGURA LA’ CASA DELLE ASSOCIAZIONI’ DI VERCIANO

Martedì 11 luglio, alle ore 18.00, è in programma l’inaugurazione della ’Casa delle Associazioni’ situata nell’immobile della ex scuola materna di Verciano, in via di Vergalloro. Al taglio del nastro, che prevede un’animazione a cura del settore giovanile della comunità parrocchiale ‘Sant’Eugenio’ di Badia di Cantignano, Coselli, Guamo, Verciano, Vorno, interverrà il sindaco Luca Menesini.

L’edificio, che sarà sede dell’associazione Comitato Crescita sociale di Verciano, dei Donatori di sangue Fratres Verciano, Toringo Parezzana e dell’ Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC – Lucca è stato ristrutturato dall’amministrazione comunale con un investimento di circa 140mila euro, di cui circa 63mila euro provengono da un contributo regionale nell’ambito del bando per i ‘Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”.

“E’ con grande soddisfazione che andiamo ad inaugurare la ‘Casa delle Associazioni’ di Verciano – spiega il sindaco Luca Menesini-. Un nuovo spazio adeguatamente riqualificato dalla nostra amministrazione che torniamo a mettere a disposizione di alcune associazioni di volontariato del nostro territorio che svolgono significative attività a favore della comunità sotto il profilo culturale, sociale e di protezione civile. Si tratta di un’opera attesa dalla comunità di Verciano che vede in questa struttura un punto di riferimento importante per lo svolgimento delle attività delle associazioni di volontariato e per la socialità, poiché può essere utilizzata anche da parte degli abitanti per varie iniziative”.

L’immobile è stato riqualificato in particolare sotto l’aspetto dell’efficientamento energetico con lavori che hanno riguardato l’isolamento delle murature, con la realizzazione di un ‘cappotto’, la caldaia e l’illuminazione. Sono stati inoltre realizzati interventi all’interno per una riqualificazione ed un miglioramento della suddivisione degli spazi.