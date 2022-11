SI INAUGURA IL RESTAURO DELLA MARGINETTA DI SAN PIETRO A MARCIGLIANO

Sarà inaugurato sabato 12 novembre, alle ore 15.30, il restauro della Marginetta di San Pietro a Marcigliano situata lungo la via di Segromigno in Monte. Il restauro è stato realizzato grazie ad un progetto presentato dall’associazione ‘Per San Pietro’ nell’ambito del bando comunale per la realizzazione e la riqualificazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità e quindi cofinanziato dall’amministrazione comunale. Al taglio del nastro interverranno il sindaco Luca Menesini e il presidente dell’associazione Per San Pietro Massimo Serafini. La marginetta è stata completamente e fedelmente ricostruita utilizzando in larghissima parte i materiali originari e solo in piccola parte materiali nuovi di identica tipologia. Sono stati inoltre ricostruiti i muretti di contenimento del terreno ai lati della marginetta e la struttura di sostegno all’edicola votiva che custodisce una piccola statua della Madonna, recuperando anche in questo caso materiali esistenti.

“E’ con soddisfazione che sabato prossimo inaugureremo il restauro di questa marginetta posta nella frazione di San Pietro a Marcigliano frutto di una proficua collaborazione tra il Comune e la locale associazione – afferma il sindaco Luca Menesini-. Un’opera che rientra nel percorso di valorizzazione dei monumenti e dei luoghi di comunità del nostro territorio che abbiamo intrapreso in vista del Bicentenario del Comune che sarà celebrato nel settembre del 2023. Le marginette, che in passato rappresentavano soprattutto momenti di pausa e di preghiera per i viandanti, a Capannori sono numerose visto che il territorio era attraversato da vie di comunicazione molto importanti dalle quali transitavano i pellegrini verso Roma come la Via Romea e la Via Francigena e costituiscono importanti elementi identitari da salvaguardare e valorizzare. Ringraziamo l’associazione Per San Pietro per aver presentato e portato avanti il progetto di restauro cofinanziato dal Comune”.

“La marginetta costituisce un importante simbolo per la comunità di San Pietro a Marcigliano e quindi abbiamo ritenuto importante recuperarla e restaurarla, restituendole il suo valore – afferma il presidente dell’associazione Per San Pietro Massimo Serafini -. Ringraziamo il Comune per averci dato l’opportunità di realizzare questo intervento atteso da tempo dai cittadini”.