si inaugura il 10 luglio la mostra ‘SOCIAL-E’ al Palazzo Mediceo di Seravezza

si inaugura il 10 luglio la mostra ‘SOCIAL-E’ al Palazzo Mediceo di Seravezza

L’apertura dell’esposizione sabato alle 18.30. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo: “Questo è il segno della ripartenza che vogliamo. Riapriamo, con una mostra molto interessante, un luogo simbolo della nostra Toscana”

di Benedetta Bernocchi ed Emmanuel Milano, 7 luglio 2021

Firenze – Un lungo viaggio per immagini nelle diverse forme espressive del Novecento per evocare l’importanza di gesti, emozioni e visioni che la pandemia ci ha a lungo negato. Sono queste le suggestioni della mostra ‘SOCIAL-E’, immagini della socialità in Italia fra Liberty e Art déco, a cura di Nadia Marchioni, che verrà inaugurata sabato 10 luglio alle 18.30 con apertura al pubblico da domenica 11 luglio. L’esposizione che si terrà al Palazzo Mediceo di Seravezza (LU), e segna la riapertura dello storico edificio patrimonio Unesco, è uno degli eventi espositivi di maggior rilievo della stagione estiva in Versilia.

Una mostra particolarmente apprezzata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “Questo è esattamente il segno della ripartenza che noi auspicavamo. Tenere insieme la bellezza delle nostre spiagge e tutto quello che c’è nel nostro entroterra fatto di arte, storia e cultura. Sono orgoglioso di presentare questa mostra che dà la possibilità finalmente di riaprire al pubblico, dopo i lavori di climatizzazione che abbiamo anche sovvenzionato come Regione Toscana, il Palazzo Mediceo”.

“Il Palazzo – ha aggiunto il presidente dell’Assemblea regionale – è il simbolo forte di quella che era la Toscana di Cosimo de’ Medici. Era il luogo che lui utilizzava insieme alla famiglia per andare alle cave di marmo e per vivere quel territorio. Un luogo affascinante, che anche grazie a questa mostra, tornerà a splendere”.

Mazzeo ha concluso ringraziando la curatrice della mostra, la Fondazione Cirulli e l’amministrazione di Seravezza per il lavoro enorme che sta svolgendo: “Consiglio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della Toscana di andare a visitare una mostra che tiene insieme, da un lato la storia, la bellezza, le radici i valori della Toscana e dall’altro ha, come il Pegaso simbolo della Regione, le ali per guardare verso il futuro, verso la modernità. Mi auguro che possa essere visitata da molti toscani, ma anche dai tanti turisti che verranno a vivere la nostra splendida costa”.

Un evento che è diventato simbolo di ripartenza per l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Seravezza Giacomo Genovesi: “Finalmente riapriamo, e lo dico con enorme gioia, dopo un periodo difficile, ma anche dopo un investimento importante che abbiamo fatto in area medicea per la climatizzazione di tutti gli spazi che saranno al centro della mostra. Una riapertura in grande stile di Palazzo Mediceo che accoglierà cittadini e turisti in una stagione che si preannuncia per tutta la Versilia veramente importante dal punto di vista numerico delle presenze”.

Una mostra raccontata dalla curatrice, Nadia Marchioni: “Le opere che sono esposte a Palazzo Mediceo di Seravezza vanno dal periodo liberty al déco. La mostra si divide in diverse sezioni che vogliono rievocare quella socialità che ci è mancata e quindi il cinema, attraverso i manifesti cinematografici delle grandi firme della cartellonistica italiana, il teatro, i viaggi che ci sono molto mancanti e quindi la pubblicità, i grandi manifesti che pubblicizzano il nostro Paese anche dal punto di vista turistico”.

Margherita Cirulli, della Fondazione Cirulli, racconta com’è nata la mostra: “Un progetto in linea con il nostro lavoro che intende perseguire l’obiettivo di valorizzare, di narrare l’arte italiana del ‘900, un’arte che conta su una straordinaria creatività da parte dei maggiori artisti del secolo. Questa mostra, a partire dalle opere, oltre cento, della Fondazione, è una bellissima collaborazione con il Palazzo Mediceo di Seravezza, che è il contenitore ideale di questa esposizione, ed è anche un simbolo di un turismo sensibile, attento a progetti culturali di grande prestigio”.