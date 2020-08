Si inaugura a Porcari il nuovo parco giochi ‘Ida Innocenti Del Carlo’

Uno spazio inclusivo realizzato con la compartecipazione della Regione Toscana

È pronto il nuovo parco giochi di piazza Felice Orsi. Il taglio del nastro è previsto per sabato (29 agosto) alle 17,15, quando l’amministrazione comunale di Porcari consegnerà simbolicamente ai bambini e alle bambine il nuovo spazio, inclusivo e accessibile, intitolato a Ida Innocenti Del Carlo.

Da una parte ci saranno le volontarie del progetto nazionale Nati per leggere, a intrattenere con storie e fantasia i più piccoli; dall’altra simpatiche mascotte animeranno il pomeriggio con giochi e palloncini. Un’offerta diversificata che permetterà a tutti di vivere il nuovo parco senza generare assembramenti. E, sempre nel rispetto delle normative anticontagio, a tutti i partecipanti sarà offerta una merenda distribuita in sacchettini monouso.

Saranno presenti rappresentanti di tutte le associazioni attive sul territorio di Porcari, il parroco don Americo Marsili – che benedirà il nuovo parco – e gli assessori ai lavori pubblici e all’accessibilità. E, soprattutto, non mancheranno i figli di Ida Innocenti Del Carlo, scomparsa nell’agosto del 2017 dopo una vita tutta dedicata all’emancipazione femminile. Una pioniera delle politiche sociali negli anni Settanta, fondatrice del centro anziani che ancora oggi è un fiore all’occhiello per tutta la Piana.

“Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i più piccoli e verso le persone con disabilità, per una Porcari a misura di tutti – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – in grado di accogliere e includere. Questo nuovo parco giochi vuole diventare un punto di riferimento, colorato e vivace, anche per le famiglie dei comuni vicini”.

“Siamo felici di aver portato a termine questo progetto in un momento storico complesso come quello della pandemia – dice l’assessora con delega all’accessibilità – e di averlo fatto pensando in prospettiva. I bambini normodotati e i bambini con disabilità potranno giocare insieme: un atto di civiltà irrinunciabile per Porcari”.

Il nuovo spazio di socialità e divertimento all’aria aperta ha visto l’impegno complessivo di poco meno di 57mila euro. Il progetto ha ricevuto un contributo da parte della Regione Toscana di quasi 20mila euro: risultato ottenuto con la partecipazione di Porcari al bando per vitalizzare i centri commerciali naturali dei Comuni con meno di 10mila abitanti. Con quest’opera di micro-qualificazione è stata posata una pavimentazione anti-trauma elastica in gomma colata di 170 metri quadri drenante, antiscivolo, atossica e ignifuga. Sono quindi stati installati nuovi giochi accessibili e i punti di accesso all’area sono adesso privi di cordoli e criticità. Sono state inoltre piantati nuovi alberi al posto dei vecchi e ormai pericolosi pini, che garantiranno ombra e riparo nei mesi più caldi.