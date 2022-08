si inaugura a Montecarlo la mostra “La strada Regia Lucchese Pistoiese.

Venerdì 26 agosto, alle ore 18, si inaugura a Montecarlo la mostra “La strada Regia Lucchese Pistoiese. Un’analisi e una proposta di valorizzazione”

Venerdì 26 agosto alle ore 18,00, presso il chiostro del convento delle suore clarisse di Montecarlo (Ex Fondazione Pellegrini Carmignani, Via Roma,3) si terrà l’inaugurazione della mostra “La strada Regia Lucchese Pistoiese. Un’analisi e una proposta di valorizzazione”. La mostra, organizzata dall’associazione culturale Vissidarte di Pescia, in collaborazione con la sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell’Istituto Storico Lucchese, la sezione CAI di Pescia-Valdinievole e la sede di Alberghi dell’Istituto Comprensivo Libero Andreotti di Pescia, è patrocinata dal Comune di Montecarlo. L’esposizione, a ingresso libero e gratuito, sarà visitabile fino al 22 ottobre con orario 8.30-22 (salvo limitazioni serali in occasione del Salotto del vino e del verde).

Il tracciato dell’antica strada, visibile per circa 1 km, sorge nell’area dei colletti di Veneri, nel comune di Pescia, a poca distanza da Montecarlo, ripercorrendo presumibilmente l’antico tracciato della Cassia Clodia, asse stradale che nell’antichità collegava Firenze con Lucca.

La mostra, come evidenziato nel titolo, verte su pannelli illustrativi che trattano l’analisi del contesto storico-geografico del territorio che spazia dalla Valdinievole fino al Mar Tirreno. L’analisi – arricchita da una ricca documentazione fotografica curata da Claudio Minghi – prosegue con un’accurata operazione di rilievo e descrizione del tratto di strada lastricato maggiormente conservato, compreso tra la zona industriale di Veneri e la sommità del Colle delle Belle Donne. La mostra si conclude con una proposta tesa alla valorizzazione dell’antico manufatto, mediante la realizzazione di un percorso escursionistico ad anello che insiste nei territori comunali di Montecarlo, Pescia e Capannori.