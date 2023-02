SI FERISCE CON UN’ACCETTA – CON PEGASO AL SAN LUCA

Chiamata delle 10.13 per uomo (non sappiamo età) che si è procurato ferita lacero-contusa (comunque non grave come sembrava inizialmente) con un’accetta in località Fornovolasco nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

L’uomo è stato portato con un fuoristrada fino al punto in cui è potuto atterrare Pegaso, che lo sta portando in codice giallo all’ospedale di Lucca. Intervenuti anche l’ambulanza infermieristica di Barga e i carabinieri