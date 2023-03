Si fa all’ospedale “San Luca” la biopsia osteomidollare, un servizio in più per i cittadini

Lucca, 15 marzo 2023 – Un nuovo servizio è disponibile per i cittadini all’ospedale “San Luca” di Lucca.

Si tratta della biopsia osteomidollare, procedura invasiva che viene utilizzata in oncologia per diagnosticare e classificare i tumori del sangue, del midollo osseo stesso o per valutare l’infiltrazione nel midollo di cellule tumorali.

Il primo trattamento di questo tipo è stato effettuato in questi giorni al “San Luca” dal dottor Alessandro Stefanelli, responsabile della struttura di Ematologia dell’ospedale “Versilia”, e dalla dottoressa Serena Balducci, assistiti dall’equipe infermieristica diretta dalla dottoressa Rosaria Cianelli.

Per i pazienti ricoverati, con indicazioni fornite dallo specialista dell’unità operativa complessa di Ematologia, diretta dal dottor Enrico Capochiani, non ci sarà quindi più bisogno di trasferimenti al presidio ospedaliero “Versilia” per una biopsia del midollo osseo, che potrà essere eseguita in maniera sicura e appropriata nell’ambulatorio all’interno dell’area medica di Lucca diretta dal dottor Giovanni Brunelleschi.

In allegato il personale che ha eseguito la prima biopsia osteomidollare all’ospedale di Lucca

