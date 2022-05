Si è svolta oggi presso il Comando di Prato una esercitazione organizzata dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana,

Si è svolta oggi presso il Comando di Prato una esercitazione organizzata dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana, che ha coinvolto i Moduli di Movimento Terra della regione.

L’obiettivo è stato quello di migliorare il livello di operatività, simulando scenari operativi e la predisposizione di un’area per la realizzazione del campo base VF, in ambito di uno scenario post terremoto.

Dopo una prima parte svoltasi in aula formazione, il personale si è spostato in un’area limitrofa alla sede VF per poter svolgere la parte operativa dell’esercitazione.