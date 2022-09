si è svolta la conferenza stampa di Spazio Spadoni al convento dei Missionari Comboniani a Lucca,

Il 1° settembre si è svolta la conferenza stampa di Spazio Spadoni al convento dei Missionari Comboniani a Lucca, in cui è stata presentata la seconda Convention dal nome “FARE SPAZIO al CORAGGIO” che si terrà dal 7 all’11 settembre 2022, presso il convento di San Cerbone (via della Fornace 1512, 55050 Lucca), dove si può partecipare in presenza (con iscrizione obbligatoria a: segreteria@spaziospadoni.org – 3274532134), attraverso le dirette online e in streaming nei canali della fondazione.

Dopo la scorsa edizione, dedicata alla reciprocità come modello di vita, le cinque giornate di quest’anno avranno come tema principale proprio il CORAGGIO, in tutte le sue forme: dal coraggio di fare le giuste scelte anche nei momenti di difficoltà, virtù diventata sempre più fondamentale, al coraggio di capire ciò che ancora riteniamo diverso o lontano. Saranno trattati anche altri temi importanti, come quello delle donne, dell’economia, dell’ educazione e terzo settore, con un focus particolare anche sul mondo della comunicazione.

Hanno presentato la Convention, Luigi Spadoni, presidente della fondazione Spazio Spadoni, Sergio Mura, direttore della Misericordia di Lucca e Carlo Andorlini, docente dell’Università di Firenze nonchè esperto di innovazione sociale e welfare di comunità.

La convention, sarà formata da oltre 27 panel diversi con la partecipazione di oltre 50 relatori di altissimo profilo. A partecipare alle tavole rotonde e alle attività laboratoriali non saranno solo esperti italiani ma anche ospiti internazionali in arrivo da tutto il mondo, tra cui alcuni dei luoghi dove Spazio Spadoni opera con le proprie missioni come Asia, Africa e Sudamerica, per raccontare il loro CORAGGIO.

La giornata di apertura, il 7 settembre, sarà dedicata a vari approfondimenti sull’iniziativa compartecipata di Papa Francesco “Economy of Francesco“, dedicata ai giovani economisti e imprenditori per immaginare e realizzare un’economia diversa e basata sulla cooperazione solidale, di cui Spazio Spadoni è partner ufficiale. Durante il primo giorno interverranno anche suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi che introdurranno l’evento di Assisi.

Tra gli altri ospiti attesi durante l’evento ricordiamo Suor Nathalie Becquart, nominata dal Papa sottosegretaria al Sinodo dei Vescovi e prima donna con diritto di voto al Sinodo, mons. Lucio Adrian Ruiz, segretario del dicastero per la comunicazione, Alessandro Mrakic, funzionario del programma delle Nazioni Unite nonché originario di Lucca e gli economisti Stefano Zamagni e Luigino Bruni, che racconteranno i progetti economici di sviluppo che fanno da cuore pulsante a Spazio Spadoni.

Inoltre, con questa citazione di Gandhi ‘chi decide per me, senza di me, è contro di me’, il presidente Luigi Spadoni ha anticipato alcuni dettagli sui progetti della Convention del prossimo anno, annunciando che potrebbe svolgersi non più a Lucca ma direttamente in Africa, zona in cui Spazio Spadoni opera da tanti anni. In questa decisione si rivede l’impegno deciso di dare la parola direttamente a coloro che mai hanno avuto questa possibilità, tagliando gli intermediari per restituire al completo la realtà di zone troppo spesso ignorate.

Per info, aggiornamenti, iscrizioni e manifestazioni d’interesse, scrivere a segreteria@spaziospadoni.org o telefonare al numero 3274532134.