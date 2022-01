 si e’ svolta Domenica 16 gennaio  – SICURI SULLA NEVE 2022

In occasione della giornata della sicurezza sulla neve, le stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano hanno organizzato numerosi punti di presidio in varie località della Toscana.

La stagione non troppo nevosa non ha facilitato l’organizzazione della giornata ma la riuscita è stata soddisfacente ovunque.

Si è riusciti infatti ad allestire campi base informativi anche dove non c’era un’imponente presenza di neve.

Negli altri campi neve sono state fatte esercitazioni e simulazioni di ricerca con ARTVA, presidi informativi su attrezzatura personale e preparazione delle uscite.