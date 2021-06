LUCCA — Domani avrebbe compiuto 68, invece un brutto male si è portato via rapidamente Francesco Giannini, storico ristoratore del centro storico di Lucca in quanto titolare del ristorante in Corte Portici che portava il suo nome.

“Un altro pezzo del commercio tradizionale lucchese che se ne va – commentano il presidente e il direttore dell’associazione Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini -,