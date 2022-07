Si è laureato Tommaso Iacopi – L’augurio della madre Renza Neri, stimata insegnante della Scuola Primaria del Frasso

Si è laureato presso la SED (istituto aggregato alla FSE Università Pontificia Salesiana), al termine del corso di laurea in psicologia dell’educazione e dello sviluppo, Tommaso Iacopi, con una tesi intitolata “La famiglia: evoluzione, conflitto e mediazione”, relatrice Prof.ssa Marianna Martinelli

Le parole della mamma, ricche di grande commozione: “Sono fiera di mio figlio, audace e caparbio al punto giusto. Abbiamo attraversato, negli ultimi anni, il mare in tempesta, difficile dire chi sostenesse il timone. Ci siamo sorretti a vicenda tenendo sempre in mano la bussola dell’amore.Questo è il primo lido a cui Tommaso è approdato. A lui auguro che da oggi in poi il mare diventi più calmo e che ogni onda possa solo spingerlo più in alto e più avanti, senza danni, senza troppo rumore, nel leggero fruscio di vele tese al vento della vita”.

Congratulazioni, Tommaso, da tutta la redazione di Verde Azzurro Notizie.