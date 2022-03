Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Eletto presidente Marco Marchi.

Eletto il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca: Marco Marchi. Giovedì 3 marzo 2022 nella sede di via dei Macelli (Lucca) si è insediato insieme al nuovo consiglio, formato dagli eletti Gabriele Assanta, Daniele Baroni, Roberto Francesconi, Paola Frasconi, Monia Matteucci, Stefano Rosi, Marco Terigi, Lorenzo Treggi, Eleonora Vannucci ed Elisabetta Viani.

Il neo presidente Marchi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Lucca dal 1993, revisore legale fin dalla prima istituzione nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consulente tecnico del Tribunale di Lucca e socio dello studio associato “Marchi Bianchi e Associati”.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, che conta 787 iscritti di cui circa 65% uomini e 35% donne, è stato presieduto per due mandati da Carla Saccardi. A quest’ultima sono stati rivolti i ringraziamenti del neo presidente per l’ottimo lavoro condotto con equilibrio e competenza. Insieme a Marchi sono entrati in carica Elisabetta Viani come vicepresidente, Eleonora Vannucci come segretario, Stefano Rosi tesoriere. Nel Collegio dei revisori sono stati nominati Carolina Marchi, Filippo Lucchesi e Leonardo Miccoli. A far parte del Comitato Pari Opportunità, presieduto da Monia Matteucci, sono stati chiamati Paola Mazzoni, Alessandro Da Prato, Clara Ricchi, Patrizia Paolini e Michela Caputo.

Il programma del nuovo consiglio punta a realizzare alcuni obiettivi quali il mantenimento della qualità della formazione per garantire adeguatezza della consulenza, il funzionamento dell’organismo di Composizione della Crisi, attualmente l’unico presente nella Provincia di Lucca, ed il rispetto della deontologia, elemento distintivo rispetto a chi si qualifica commercialista abusando del titolo.

Nella foto allegata: il consiglio dell’Ordine il giorno dell’insediamento, nella sede di via dei Macelli a Lucca.