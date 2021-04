Si è concluso poco fa l’intervento di recupero che ha coinvolto il Soccorso Alpino nei pressi del sentiero che porta a Casa Bastone (Prato).

Una squadra di tecnici della Stazione Monte Falterona è stata attivata dal 118 per un escursionista infortunatosi in quella zona.

L’uomo (A.L, 68 anni di Prato) stava facendo una passeggiata quando è scivolato ferendosi ad una gamba.

Sul posto i tecnici, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Misericordia, hanno raggiunto l’escursionista e l’hanno stabilizzato per poi recuperarlo per l’ospedalizzazione.

(Foto di repertorio)