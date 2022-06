Si è concluso il 1° Basketball Cup Lucca – Future Team

Si è concluso il 1° Basketball Cup Lucca – Future Team –, manifestazione cestistica organizzata da Basketball Club Lucca e dedicata alle categorie under 14 e under 17 che ha avuto luogo tra Venerdì e Sabato nella palestra di San Concordio e al Palatagliate di Lucca. Buona la prima, come si suol dire in ambito cinematrografico, e che prima! Dinanzi ad un nutrito pubblico che per una volta ha preferito il parquet alla spiaggia, i ragazzi delle otto squadre coinvolte si sono dati grande battaglia senza risparmiarsi nonostante temperature africane. Alla fine dei match dei due gironi, sono state le due formazioni di Empoli ad aggiudicarsi la Future Team cup consegnata agli under 17 da Bruno Paoli (presidente Libertas Basket Lucca) e agli under 14 da Patrizia Pecchia (presidente di Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus).

Per gli amanti della statistica, queste le due classifiche finali:

Classifica Under 17 – 1° Use Empoli – 2° Etrusca San Miniato – 3° Basketball Club Lucca – 4° Basket Cecina

Classifica Under 14 – 1° Use Empoli – 2° Prato Basket Giovani – 3° Basketball Club Lucca – 4° Basket Cecina.

Riconoscimenti speciali per i due MVP del torneo, per l’Under 17 Lorenzo Scardigli di Etrusca Basket San Miniato, mentre per l’Under 14 Cesare Ramazzotti di Use Empoli.

Matteo Benigni, presidente Basketball Club Lucca, chiude la manifestazione con una nota: ‘Siamo molto soddisfatti di questo primo torneo che spero tornerà anche il prossimo anno, magari con un maggior numero di squadre partecipanti. Ringrazio tutti gli spettatori, i dirigenti e gli allenatori dei club partecipanti, tutti coloro che hanno contributo all’organizzazione ed alla realizzazione dell’evento ed infine, in particolare, tutti i ragazzi scesi in campo che hanno dato vita ad un torneo davvero avvincente. Ora ci concentriamo sulla stagione sportiva 2022/23 che per la nostra società si prospetta ricca di novità e mi auguro di soddisfazioni. Voglio dare un’anticipazione: abbiamo chiuso un accordo triennale con Farmaè S.p.A., il primo Retailer Online di Salute e Benessere in Italia, azienda che sarà il fulcro attorno al quale andremo a costruire un progetto che metterà al centro delle nostre attenzioni tutti i ragazzi del settore giovanile.‘