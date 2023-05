Si è concluso alla Spiaggia dei Bambini “Giorgio Salvatori”, il progetto “Imparo a vogare”

Si è concluso ieri pomeriggio, alla Spiaggia dei Bambini “Giorgio Salvatori”, il progetto “Imparo a vogare”, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Ugo Guidi. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la sezione di Forte dei Marmi della Società Nazionale Salvamento, si prefiggeva il compito di avvicinare le giovani generazioni alle tradizioni marinaresche, trasmettendo loro, oltre alle conoscenze legate alle tecniche di voga, anche l’amore per il mare. Questa mattina, il consigliere allo sport Alberto Mattugini ha partecipato alla cerimonia della consegna degli attestati, ringraziando i presenti, i piccoli vogatori e gli organizzatori: “Mi congratulo con questi ragazzi, certo che questa esperienza sia stata proficua per la conoscenza del nostro mare, e ringrazio la Società Nazionale di Salvamento sez. Forte dei Marmi per l’amore, l’impegno e la professionalità con cui hanno organizzato questo corso”.