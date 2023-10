SI E’ CONCLUSA CON SUCCESSO LA MOSTRA FOTOGRAFICA ‘CAPANNORI INSOLITA’

Si è conclusa con successo la mostra fotografica ‘Capannori insolita’ a cura dell’ Associazione ‘Amici dell’archivio fotografico lucchese’ che per alcune settimane ha esposto all’ingresso della sede comunale una serie di foto di Mariano Manfredini con cui l’autore ha colto dettagli e scorci meno noti del territorio capannorese parlando di una quotidianità fatta di scene curiose, coincidenze e incontri singolari. Durante gli ultimi giorni di allestimento la mostra realizzata in occasione del Bicentenario del Comune, che ha visto la collaborazione di Foto Alcide Lucca nella stampa delle fotografie esposte, è stata visitata da una delegazione dell’associazione ‘Amici dell’archivio fotografico lucchese’ guidata dal presidente Pietro Fazzi con la presenza di Silvana Pisani, consigliera comunale delegata al Bicentenario. La delegazione ha visitato anche la mostra fotografica itinerante ’Capannori, la bellezza ovunque – Terra Acqua, Fuoco e Aria’ anch’essa promossa in occasione dei 200 anni del Comune, allestita nel centro di Capannori che adesso è stata spostata al Centro Culturale Compitese in occasione della Mostra delle camelie a fioritura autunnale che, iniziata sabato scorso, è in programma anche nei fine settimana 21-22 e 28-29 ottobre. La mostra racconta in una quindicina di scatti il territorio capannorese a partire dai quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria ed è realizzata dal Fotoclub Capannori, dal Gruppo Fotografico Compitese e dagli Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese. Gli autori delle foto sono: Mariano Manfredini, Leone Nottoli, Teresa Del Chierico, Marcello Ciacci, Mario Battaglia, Lido Scarpellini, Stefano Orsi, Roberto Micheli, Paolo Pescucci, Giacomo Bertini, Gianfranco Pensa, Roberto Ferrari.

I testi sono tratti dal libro ‘Capannori, una comunità plurale 1823-2023′ edito da Publied e sono di Sebastiano Micheli, Claudio Rovai, Giovanni Massoni, Daniele Marchetti, Gilberto Bedini, Maria Panattoni e Lorenzo Maffei.

La mostra è finanziata dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali) ed è realizzata grazie anche alla sponsorizzazione di ‘Pietro Fazzi – Private Banker’.