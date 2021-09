Sì del consiglio comunale; sarà demolita la palazzina K dell’Istituto Fermi

Questa è la cosiddetta Palazzina K, all’interno dell’area dell’istituto Fermi di San Filippo. Martedì sera il consiglio comunale di Lucca ha in sostanza dato il via libera alla demolizione di questo edificio, realizzato negli anni ’80, per fare posto alla nuova sede dell’Istituto Giorgi.

Il passaggio dal consiglio si è reso necessario per approvare la deroga per lavori che si svolgono entro un raggio di 200 metri da un cimitero, in questo caso quello di San Filippo. L’approvazione c’è stata, non senza polemiche però soprattutto da parte del consigliere Di Vito di Siamo Lucca, secondo il quale in questo modo si porta il Giorgi in una sede già satura, non felice nemmeno dal punto di vista acustico.

Di sicuro, con l’arrivo del Giorgi, quest’area scolastica diventerà di gran lunga la più frequentata di tutta la provincia (Fermi e Giorgi insieme arrivano a circa 2.500 studenti).

Attualmente nella palazzina K trovano posto una palestra, alcuni laboratori ed il magazzino della scuola. C’è da vedere come saranno poi redistribuite queste attività.