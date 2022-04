LUCCA – La corsa non competitiva, sulla classica distanza di 21 km, si disputò l’ultima volta nel 2019. Il tracciato di gara della settima edizione risulta veloce e molto suggestivo: si correrà sulle mura e tra le piazze più amate del centro storico.

E’ scattato il conto alla rovescia per la settima edizione di Lucca Half Marathon. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia la gara sulla distanza classica di 21 km tornerà in città domenica 8 maggio. Si partirà alle 9 presso dal Baluardo San Salvatore per correre su un circuito da ripetersi due volte.

Il tracciato di gara salirà prima sulle Mura poi correrà attorno ad esse, lungo la circonvallazione, e infine attraverserà la città toccando alcune delle piazze più suggestive del centro storico. La corsa non competitiva, quest’anno a numero chiuso fino a un massimo di mille iscritti, si fa così anche un importante volano per il turismo e il suo indotto.

Al traguardo la medaglia della corsa, che raffigura emblematicamente una delle Porte della città.

fonte noitv