Si concretizza il nuovo Plesso scolastico di Forte dei Marmi: aggiudicata alla Atiproject la progettazione della nuova Scuola Primaria e palestra che sorgerà in via Padre Ignazio da Carrara a Vittoria Apuana.

Questa mattina è stata firmata la determina di affidamento con aggiudicazione definitiva alla Atiproject di Pisa per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per il coordinamento sicurezza della nuova Scuola Primaria di via P. I. da Carrara.

“Dopo la variante urbanistica per l’individuazione dell’area – afferma con soddisfazione il sindaco Bruno Murzi – la progettazione preliminare dei nostri uffici che ci ha consentito di entrare nella graduatoria per il finanziamento statale dell’opera, con l’affidamento di oggi è stato compiuto un passo fondamentale per giungere alla realizzazione del nuovo plesso che terrà conto di tutti gli aspetti non solo di sostenibilità ambientale ma seguirà nella realizzazione un processo di innovazione tra insegnamento e architettura scolastica”.

La società vincitrice del bando, lo studio di architettura ATIproject lavora nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, promuovendo un’edilizia ecocompatibile e a impatto zero ed ha alle spalle una decennale esperienza nell’ambito della progettazione di edifici scolastici. Tra i progetti realizzati anche il nuovo dipartimento di Scienze Agrarie di Sesto Fiorentino.

“L’avvio della progettazione definitiva – evidenzia il primo cittadino – porterà a Forte dei Marmi in futuro un’opera che andrà a sostituire l’attuale plesso Carducci, un unico plesso che oltre ad essere più funzionale anche per il trasporto di servizio ai ragazzi, libererà un’importante area centrale del paese (Via Melato), dato che è intenzione dell’Amministrazione procedere, poi, all’abbattimento della struttura per realizzare un’area verde e parcheggio”