Si conclude il progetto “Rinnesti” in Valle del Serchio: in un anno e mezzo accolte per l’inserimento lavorativo 39 persone disabili e vulnerabili

Valle del Serchio, 28 dicembre 2022 – Il 31 dicembre 2022 si conclude il progetto “Rinnesti”, finanziato dal programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo 2014-2020 relativo ai “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili. Seconda Edizione”(Decreto della Regione Toscana 3314 del 2020).

Capofila dell’iniziativa, con oltre 255mila euro investiti in azioni di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili, è stata la Zona Distretto Valle del Serchio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in partenariato con Misericordia di Corsagna, Misericordia di Borgo a Mozzano, ASP Filo d’Arianna, Agenzia formativa PerCorso, Consorzio So&Co Forma, Zefiro Società cooperativa sociale, Consorzio Mestieri Toscana, La Mano Amica – Società cooperativa sociale.

Il progetto, rivolto a persone in carico ai servizi socio-sanitari per problemi di disabilità o di salute mentale, ha visto, da un lato, la presa in carico delle persone beneficiarie attraverso un progetto personalizzato fatto di osservazione e valutazione iniziale, orientamento, sperimentazione, laboratorio, formazione e stage retribuito, dall’altro lo sviluppo di strategie rivolte al contesto lavorativo di riferimento, con l’intenzione di consolidare un sistema territoriale integrato in grado di poter essere sostenuto in futuro.

Il percorso è stato attuato nel corso di un anno e mezzo, da giugno 2021 a dicembre 2022, e ha permesso di accogliere 39 persone di cui 27 sono passate alla fase dello stage in azienda.

Nei giorni scorsi (martedì 20 dicembre) si è tenuto, nel salone delle feste del Comune di Borgo a Mozzano, la manifestazione conclusiva legata al progetto, a cui hanno partecipato, tra gli altri, la direttrice dei servizi sociali a livello aziendale Laura Guerrini, il direttore di Zona distretto della Valle del Serchio Luigi Rossi e la responsabile del Servizio sociale della Valle del Serchio Maela Giulia Pedri, insieme al personale afferente ai servizi sociali e al servizio di Salute mentale, ai rappresentanti dei partner di progetto, al Centro per l’impiego della Valle del Serchio, alle ditte ospitanti gli stage e al personale coinvolto direttamente nel progetto (in particolare tutor di stage e orientatori di progetto).

Durante questo evento finale di Borgo a Mozzano Maela Pedri ha presentato l’iniziativa, sono seguiti gli interventi di Guerrini e Rossi e quello di Andrea Pesetti per il Centro per l’impiego.

Si è quindi svolta la proiezione di un suggestivo video, preparato sul progetto e contenente interviste alla dottoressa Pedri e ad alcuni partecipanti all’iniziativa che hanno preso parte agli stage.

Dopo gli interventi dei rappresentanti delle aziende ospitanti, degli orientatori e dei tutor, c’è stata la

consegna degli attestati di partecipazione.

In particolare l’esperienza del tirocinio è stata una fase fondamentale del progetto: sono state coinvolte 35 aziende, che si sono rese disponibili a ospitare gli stage e hanno così attivato l’intera comunità sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone fragili e ha favorito una maggior sensibilità verso il tema e verso l’inclusione in generale.

L’obiettivo era infatti quello favorire l’inserimento lavorativo ma, nel contempo, migliorare l’inclusione sociale, l’uguaglianza di genere, la non discriminazione, le pari opportunità, contribuendo a rafforzare la coesione sociale ed economica del territorio della Valle del Serchio, attraverso una rete stabile di collaborazioni tra i servizi socio-assistenziali, sanitari e sociosanitari, enti, centri per l’impiego, associazioni, imprese, cooperative, che si integrano e interagiscono, scambiandosi buone pratiche e opportunità.

In allegato alcune foto dell’evento conclusivo del progetto a Borgo a Mozzano

(sdg)