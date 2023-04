Si comunica l’apertura di un cantiere stradale nella Frazione di Benabbio, in Via Lupo Lupari (nello specifico il tratto di strada comunale dall’incrocio con Piazza Santa Maria all’incrocio con Via Santa Lucia e dall’incrocio con Via Magenta al civico 13 di Via Lupo Lupari), al fine di effettuare “Opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica”, dal giorno 18/04/2023 al giorno 29/04/2023 e comunque fino ad ultimazione dei lavori.