Si cercano case abitabili da inserire nel patrimonio Erp

LUCCA – Si cercano case abitabili da inserire nel patrimonio Erp: il Comune

riapre l’avviso pubblico. Manifestazioni di interesse fino al 14 ottobre

Riaperto l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati che vogliano vendere abitazioni presenti sul territorio e che siano immediatamente inseribili all’interno del patrimonio Erp, e dunque assegnabili. Il bando era stato pubblicato lo scorso mese di agosto, ma entro la data di scadenza, il 20 settembre, non è pervenuta nessuna proposta da poter candidare per ottenere parte dei fondi assegnati dal Governo alla Regione Toscana, in tutto 8.000.000 di euro.

“Utilizzando case vuote – spiega l’assessore al sociale Giovanni Minniti – e già abitabili, potremmo soddisfare in maniera veloce le esigenze di fasce più ampie della popolazione, e penso soprattutto a quelle famiglie che hanno incontrato crescenti difficoltà a seguito della crisi economica legata alla pandemia e ai recenti sviluppi della crisi energetica. Si tratta, nel contempo, di un’opportunità anche per i proprietari di alloggi sfitti, che in questo modo possono reinserirli in un circuito virtuoso per essere nuovamente utilizzati”.

Considerando quindi che l’impiego delle risorse regionali messe a disposizione avrebbe una ricaduta rilevante in termini di risposta alle esigenze abitative locali, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno concedere un’ulteriore pubblicità alla manifestazione di interesse, riaprendo i termini per la presentazione di proposte da parte degli eventuali interessati fino al prossimo 14 ottobre.

L’avviso completo è pubblicato sul sito del Comune alla pagina https://www.comune.lucca.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/24111.