La loro presenza all’interno dell’ecosistema è di fondamentale importanza. Basti pensare che, solo in Europa, l’80% delle colture agrarie non riuscirebbe a portare a termine l’impollinazione compromettendo così la produzione degli alimenti di origine vegetale che anche noi consumiamo nella nostra dieta.

Come comune amico delle api ci impegniamo ad adottare buone pratiche per far fronte allo spopolamento degli alveari, quel fenomeno che sempre più spesso gli apicoltori si trovano ad affrontare e che consiste nella riduzione del numero delle api e delle loro colonie. Allo stesso tempo vogliamo riportare all’attenzione dei cittadini l’importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare.