SI’ CEFA, SEI ANCORA IN FINALE!

SI’ CEFA, SEI ANCORA IN FINALE!

A un anno esatto di distanza, il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo conquista nuovamente l’accesso per la finalissima che può valere il salto in Promozione. Nella sfida decisiva contro Sales Firenze, gli uomini di Michele Rocchiccioli non hanno sbagliato. Di fronte ad un palazzetto dello sport gremito e festante, è arrivata una netta vittoria (74-51) che lancia i gialloneri alla finalissima contro Sparta 2007 (Prato). Una finale, al meglio delle tre gare, che il Cefa affronterà contro pronostico visto che i due match del girone hanno visto un doppio successo di Sparta. Ma il largo successo su Sales fa pensare ad una ritrovata condizione e quindi ad un’inversione di tendenza dopo un mese difficile. Nonostante il largo punteggio finale, la gara è stata tutt’altro che semplice soprattutto in partenza con Firenze avanti nel primo quarto. Poi il Cefa ha reagito prima soprattutto con la difesa e poi con l’attacco finendo in scioltezza il match. «Finalmente ho rivisto la mia squadra – dice coach Rocchiccioli – prestazione davvero ottima, sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi per la vittoria e per l’obiettivo raggiunto. Una prova corale che ci porta a festeggiare la conquista della finale per il secondo anno consecutivo. Adesso, ce la giocheremo contro una squadra che ci ha battuto due volte su due e anche nettamente, ma si partirà da zero a zero e credo che saremo maggiormente competitivi perché la condizione è migliore. Ringrazio il pubblico che sono sicuro ci sarà vicino anche per la finalissima».

Cefa – Sales Firenze 74-51(14-17,18-6,24-18,18-10)

Ferrari, Tosoni 3, Angelini A 9, Angelini S 27, Guidugli 2, Lana, Tardelli 5, Ferrando 2, Guidi 13, Rosellini 4, Grandini 6, Bertolini 3. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.