SI CAPPOTTA CON L’AUTO IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Si cappotta con l’auto mentre percorreva la via Sarzanese tra Nave e Ponte San Pietro. Un giovane di 24 anni è stato trasportato in codice rosso al San Luca dopo l’incidente avvenuto per cause in corso di accertamento attorno alle 2,30 di stanotte

i vigili del fuoco hanno estratto il conducente dal veicolo dell’incidente.