SI AVVICINA LA PASQUA

L’approssimarsi della Pasqua (9 aprile p.v.) avrà un momento di approfondimento e riflessione nella conferenza organizzata da UNITRE Barga, lunedì 27 marzo, ore 17, presso la Sala Colombo.

Don Giovanni Cartoni presenterà infatti la “Pasqua cristiana”, evidenziando gli importanti legami con la Pasqua ebraica, insieme alle differenze che hanno conferito alla celebrazione un significato nuovo.

La più grande solennità della religione cristiana sarà considerata anche come chiave interpretativa della sofferenza umana alla luce della fede.

Mentre il giorno prima, domenica 26 marzo alle 15,30, in concomitanza con le Quarantore di Loppia, per la tradizionale iniziativa “Tutte le strade portano a Loppia”, organizzata insieme all’Istituto Storico Lucchese sezione di Barga, l’Unità Pastorale e Rivalutiamo Pieve di Loppia, ci sarà un incontro di approfondimento culturale nella storica pieve dedicato alle forme e funzioni dello spazio liturgico condotto dal dr. Leonardo Umberto Conti Marchetti. A seguire nel giardino della Pieve, giochi pasquali per i bambini ed una bella merenda per tutti.

Don Giovanni Cartoni, dopo la sua ordinazione sacerdotale dall’Arcivescovo di Pisa S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto nel 2013, ha ricoperto per cinque anni l’incarico di vicario parrocchiale nell’Unità Pastorale di Barga, quindi è stato nominato Parroco dell’Unità Pastorale di Fornaci di Barga – Loppia – Ponte all’Ania. Svolge inoltre vari incarichi, tra cui quello di correttore della Misericordia del Barghigiano e di referente della Scuola di Formazione Teologica e Pastorale per il Vicariato di Barga.