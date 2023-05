Si avvicina la Festa della Repubblica e il Comune di Forte dei Marmi si sta preparando a festeggiare la ricorrenza nazionale.

Si avvicina la Festa della Repubblica e il Comune di Forte dei Marmi si sta preparando a festeggiare la ricorrenza nazionale. A partire da giovedì 1 giugno fino a domenica 4 giugno 2023, si potrà ammirare la suggestiva visione del pontile illuminato da luci tricolore. Venerdì 2 giugno alle ore 9.00, in Piazza Dante, si terrà la cerimonia ufficiale e la deposizione della corona presso il monumento ai caduti di tutte le guerre. Lo stesso giorno, alle ore 21.00, in Piazza Garibaldi, si esibirà in concerto la Banda Cittadina “La Marinara”, presentata da Anna Pelletti, con un intervento introduttivo di Gionata Simoni. L’ingresso sarà libero. Apriranno la serata gli allievi della scuola di musica, con due brani originali per la banda giovanile. A seguire, verrano eseguiti dalla banda pezzi quali The Prayer, Imagine, La vita è bella, Heal the world, What a wonderful world, Here’s to you, Over the rainbow, Azzurro e infine l’inno di Mameli, in omaggio alla nostra Repubblica.