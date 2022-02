Si avvicina il Rally di Carnevale, da oggi le prime disposizioni per la viabilità:

Per la prova Speciale di Stiava:

chiusura della via provinciale Canipaletti (da Stiava verso il Pitoro) e della via comunale Canipaletti (da Pieve a Elici giù fino a Massarosa all’incrocio tra via Don Minzoni e Sterpeti) dalle 7.55 alle 10.55 e dalle 14.50 17.50.