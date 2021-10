SI AVVICINA HALLOWEEN CELEBRATION – Tante occasioni di divertimento anche per i più piccoli

Borgo a Mozzano, 28 ottobre 2021 – Si avvicina l’appuntamento con Halloween Celebration, la tanto attesa festa di Halloween che torna ad animare le vie di Borgo a Mozzano.

Domenica 31 ottobre, tutto il centro del Borgo torna ad essere uno spaventoso teatro dell’orrore, con tante proposte per tutti i gusti.

«È un’edizione ponte – specifica il sindaco Patrizio Andreuccetti -: dal 2020, durante il quale non è stato possibile organizzare niente, passiamo per il 2021, con un’edizione soft, in linea con tutte le normative anti-Covid 19. Ci aspettiamo grandi cose per il 2022, ma intanto questa è una vera ripartenza. Ricca, emozionante, bella. Grazie, ancora, a tutti per i grandi sforzi compiuti, per la tenacia e l’attaccamento a quello che è uno dei nostri appuntamenti fondamentali».

IL PROGRAMMA. Ci sono ancora posti disponibili per lo spettacolo “Inferno. Da Satana a Dante”, in programma domenica 31 ottobre. Un viaggio all’Inferno e ritorno, condotto da Dante, nel 700° anniversario della sua morte, prenderà vita in piazza Garibaldi alle 19, alle 20, alle 21 e alle 22. I biglietti (posto unico 8 euro) possono essere acquistati online (https://www.ciaotickets.com/ biglietti/inferno-da-satana- dante-halloween-celebration), oppure direttamente la sera stessa, in piazza XX Settembre.

E sarà proprio piazza XX settembre il palcoscenico dello spettacolo “Jack il re delle zucche”, tutto dedicato ai piccoli, portato in scena da Smaskerando, Anonima Teatranti e dalla Compagnia del Drago Nero. L’ingresso è libero.

Sempre per i più piccoli, il programma di Halloween Celebration si arricchisce di tante occasioni di gioco e divertimento. A partire dalle 16, lungo tutto il centro storico, sarà possibile partecipare a tanti laboratori, compreso quello di arti magiche. In programma anche tante letture di racconti dell’orrore e una caccia al tesoro stregata. Questi eventi sono a cura dell’associazione Il Circo e la Luna.

Apertura straordinaria anche per il Museo della Memoria (via Roma, 31) che propone, inoltre, visite guidate gratuite ai bunker della Linea Gotica presenti sul territorio di Borgo a Mozzano. È possibile partecipare alle visite guidate alle 10,30 e alle 16. Per prenotazioni: 320.4403801.

A completare il programma di Halloween Celebration, anche la Fiera di Lombroso: street food, saltimbanchi, giocolieri, musici e tanti banchi di oggetti misteriosi lungo il corso principale.

Il tutto anticipato, come sempre, dalla terribile Notte Nera, che si terrà sabato 30 ottobre per le vie di Borgo a Mozzano.

La produzione artistica di Halloween Celebration è curata da Nero creativelab, Loga Studio Art Vision e Anonima Teatranti. Lo spettacolo “Inferno. Da Satana a Dante” è diretto da Stefano Nannizzi.

Per accedere allo spettacolo è necessario esibire il Green Pass in corso di validità. Per eventuali ulteriori informazioni: http://www. halloweencelebration.it/.