Si asfalta un tratto di via di Tiglio: scatta il senso unico nei giorni del 2 e del 3 dicembre

Nell’ambito delle asfaltature programmate dall’amministrazione comunale per quest’anno, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre sarà risistemato il tratto finale di via di Tiglio all’Arancio, compreso fra il passaggio a livello e la rotatoria di fronte al locale distributore di benzina.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, continuando a garantire la circolazione su questa importante arteria stradale, sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto della via di Tiglio compreso fra l’intersezione con via Ingrillini e viale Cardona, con direzione Capannori-Lucca.

Il senso unico verrà attivato al mattino, a partire dalle 8.30 e durerà fino al pomeriggio alle 17.30, in entrambi i giorni del 2 e 3 dicembre.

