Si arrende l’uomo barricato in casa dove è stato ucciso un ventenne albanese

A Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, un giovane è morto in circostanze non ancora chiarite. Si tratterebbe di un ventenne di origini albanesi, morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato ferito con un colpo di pistola all’interno di un’abitazione. All’interno della casa si trovava un altro uomo che è rimasto barricato nell’appartamento per alcune ore, prima di arrendersi e aprire la porta ai carabinieri.

I militari ora lo hanno preso in custodia. Dentro l’abitazione, nel tardo pomeriggio, era intervenuto il 118 per soccorrere un ragazzo di 20 anni, probabilmente d’origine albanese, che poi è morto durante il trasporto per le ferite dovute a un colpo di arma da fuoco. In casa con lui c’era l’uomo che poi si è barricato all’arrivo dei carabinieri ed è uscito solo a tarda serata.