Si aprono le porte del Real Collegio a Il Desco 2022

alle 10:00 apre la mostra mercato più attesa dagli amanti dell’enogastronomia di qualità

Viareggio, 2 dicembre 2022. Nella splendida cornice dei chiostri del Real Collegio a Lucca da domani torna Il Desco per due fine settimana (3-4/10-11 dicembre) riconfermandosi essere un punto di riferimento per le imprese della filiera agroalimentare di qualità. Sono 46 espositori presenti con un’offerta di prodotti non solo del territorio lucchese, ma anche toscano e di altre regioni italiane, espressione della tradizione e della tipicità dei territori di provenienza

Il Desco torna ad ospitare, all’interno degli spazi e nei giorni di svolgimento della manifestazione, oltre alla mostra mercato anche tanti eventi legati alla cultura del cibo e della tavola che animeranno e renderanno più gioiosa l’esperienza dei visitatori.

Da segnalare tra gli eventi masterclass su distillati e liquori locali, degustazioni guidate di pregiati vini italiani e francesi, showcooking sull’incontro fra cucina di tradizione giapponese e i prodotti del territorio, sui “grandi lievitati”, ovvero i dolci della tradizione natalizia, e sulla cucina agricola contemporanea, seminario sull’olio extravergine di oliva, con particolare attenzione agli innovativi sistemi di frangitura finalizzati al miglioramento della qualità dell’oro giallo.

Particolare attenzione riveste anche il tema della biodiversità in questa edizione della manifestazione, con la presenza di prodotti derivati da produzioni naturali e biologiche, rispettose dei ritmi delle stagioni e dei tempi della natura, e dal recupero di specie vegetali antiche.

A Il Desco, inoltre, domenica si ricorderà la figura di Andrea Bertucci, Oste del Gusto o, come lui amava definirsi, l’Indiana Jones della Garfagnana, scomparso recentemente attraverso la narrazione di aneddoti, episodi, avventure, evento organizzato da FIPE Confcommercio, insieme al mondo Slow Food e AIS.

Ricco anche il programma di “Esco dal Desco“, per estendere l’esperienza e lo spirito della manifestazione anche fuori dai chiostri del Real Collegio: nel periodo 1 – 11 Dicembre 2022, avranno luogo, diffusi sull’intero territorio provinciale, eventi organizzati da imprese, associazioni e consorzi che da sempre promuovono la cultura del cibo, ma anche ad altre tematiche (moda, artigianato, hobbistica e altro).

L’evento ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Lucca ed è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Date: sabato 3 e domenica 4 dicembre / sabato 10 e domenica 11 dicembre

Orario: continuato, dalle 10:00 alle 20:00

Ingresso: gratuito

Tutte le informazioni sono disponibili su www.ildesco.eu