SI APPROPRIA DI UN PORTAFOGLI LASCIATO INCUSTODITO ALL’INTERNO DI UNA RICEVITORIA. Per questo motivo ieri i Carabinieri di Coreglia Antelminelli, con l’accusa di furto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca un uomo di 50 anni. I fatti reati si erano svolti in maniera molto rapida. Dopo che la vittima aveva effettuato dei pagamenti al banco, aveva lasciato inavvedutamente il proprio portafogli su una mensola distraendosi nel giocare alle slot. In questo frangente l’autore del furto si era impossessato dell’effetto incustodito, depredandolo del denaro in esso custodito, per poi abbandonarlo ad alcune centinaia di metri di distanza. I fatti sono risalenti all’inizio dell’anno, ma il periodo trascorso non ha impedito ai militari dell’Arma, anche a distanza di tempo, di far luce sull’accaduto potendo così segnalare l’autore all’Autorità Giudiziaria.