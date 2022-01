Via Tonfano, si asfalta un tratto in più

Si amplia l’intervento di asfaltatura in via Tonfano, a Marina di Pietrasanta.

“La ditta è già a lavorare sul posto – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – e cogliere l’opportunità di completare il tratto via Unità d’Italia-via Tremaiola ci sembra una scelta utile, anche in termini di efficienza”.

In virtù del piano di lavoro aggiuntivo, dalle 8 di venerdì 14 gennaio al termine dei lavori sarà istituito il divieto di transito sull’area d’intersezione tra le vie Tonfano, Tremaiola e Boccherini.

“Abbiamo già riasfaltato il tratto via Unità d’Italia-via del Sale – conclude Marcucci – con questa sezione ulteriore andiamo a completare un altro accesso principale alla nostra frazione costiera”.

(In foto la parte di via Tonfano attualmente interessata dall’asfaltatura, fra via Tremaiola e via Grenzach)