SI AMPLIA LA ‘VIA DELL’ACQUA’: IN FASE DI ULTIMAZIONE IL PROGETTO PER LA NUOVA FONTE DI SAN PIETRO A MARCIGLIANO

Si amplia la ‘Via dell’Acqua’ a Capannori. E’ infatti alle battute finali il progetto per la realizzazione di una nuova fonte a San Pietro a Marcigliano e prossimamente sarà condiviso in un incontro pubblico con la cittadinanza e con la locale associazione ‘PerSanPietro’. Una volta ottenuta l’ultima autorizzazione dall’azienda sanitaria e approvato il progetto esecutivo, durante l’estate saranno affidati i lavori per la realizzazione della nuova fonte sorgiva.

La fontana di San Pietro a Marcigliano, che verrà realizzata secondo il modello già utilizzato per quelle già presenti, sarà collocata nel centro della frazione, nella zona adibita a parcheggio di fronte all’area verde situata poco prima della chiesa, all’incrocio fra la strada principale e l’imbocco con la strada che sale verso il cimitero. Sarà alimentata dalla sorgente esistente che si trova poco più avanti, a circa 150 metri dalla fontana, in un terreno al di sotto della strada che costeggia la chiesa di S. Pietro a Marcigliano.

L’area sarà pavimentata con mattonelle in cotto e cordolo in cemento, tranne la parte terminale triangolare prevista a verde. Lungo il perimetro della zona pavimentata e lungo la rampa è previsto un parapetto in legno riproponendo la tipologia presente sul parco ad uso pubblico che si trova dalla parte opposta della sede stradale. Previsti due accessi: uno sul lato nord-est per le persone con disabilità e uno a sud in corrispondenza dell’accesso al parco. Dal punto di vista dell’arredo è prevista la collocazione di due panchine ai lati della fontana e di un pannello per la cartellonistica.

“E’ nostra intenzione estendere la ‘Via dell’Acqua’ con nuove fontane per implementare la rete attualmente composta da 14 fonti sorgive collocate nelle zone collinari a nord e a sud del territorio, al fine di valorizzare ulteriormente un bene prezioso per la comunità come l’acqua – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Il nostro obiettivo è riuscire a realizzare la fonte di S.Pietro a Marcigliano entro l’anno. Dopo un iter autorizzativo piuttosto complesso, in ragione della valenza paesaggistica ed ambientale della zona, siamo alla fase finale di approvazione del progetto. Sta anche procedendo la progettazione per aprire altre sei fonti pubbliche per aumentare la possibilità di approvvigionamento idrico gratuito di acqua di qualità per i nostri cittadini. La ‘Via dell’acqua’ svolge anche una importante funzione per la salvaguardia ambientale, perchè dà la possibilità ai cittadini di fare un minore ricorso alle bottiglie di plastica, che spesso vengono utilizzate come ‘usa e getta’, favorendo quelle di vetro”.

Il Comune sta procedendo all’affidamento dei lavori per la riapertura della fonte allo Scacco ed ha iniziato l’iter per rendere pubbliche 6 fonti private non controllate: la fonte Bassino a San Colombano, la fonte del Mennoro a Marlia, la fonte Agrifoglia a Colle di Compito, la fonte Tonioni a Massa Macinaia, la fonte di San Giusto di Compito e quella in corrispondenza del deposito dell’acquedotto di San Gennaro.

Le attuali fonti de La Via dell’acqua: Zona sud-Compitese: Chiattino, Guamo; Al Fattore, Colognora di Compito;Capo di Vico, Sant’Andrea di Compito; Piturnella, Massa Macinaia; S. Pierino, S. Giusto di Compito; L’Agostina, Pieve di Compito; Ponte alle Corti, Pieve di Compito; Ravano, Castelvecchio di Compito; La Pollina, Ruota.

Zona nord collinare: Pollastrini, San Martino in Colle; Finetti, Gragnano; Polla del Cane, Camigliano; Perfido, San Colombano; Marzocco, Matraia.