Si alza il sipario sulla XIV edizione di VerdeMura

LUCCA – La mostra mercato dedicata al giardinaggio e alla vita all’aria aperta fino a domenica sui baluardi San Regolo e La Libertà con 170 espositori, mostre e un ricco programma di appuntamenti.

Taglio del nastro per la XIV edizione di VerdeMura. La mostra mercato dedicata al giardinaggio e alla vita all’aria aperta fino alla prossima domenica sarà sulle mura di Lucca con 170 espositori e un ricco programma di appuntamenti e mostre. Tra queste, grande protagonista la camelia, in esposizione nei sotterranei del baluardo San Regolo, con centinaia di fiori recisi; poi la bouganvillea, pianta brasiliana diffusa oggi in tutto il mediterraneo con la sua incredibile tavolozza cromatica, infine il lavoro dei grandi ibridatori di rose, con le varietà screziate dedicate ai pittori impressionisti. Centinaia di fiori, piante e arbusti, ma anche attrezzi e arredi per esterni e prodotti artigianali di eccellenza: ecco il secondo appuntamento della Lucca Crea Week.

Un connubio che apre la grande stagione degli eventi in città.

FONTENOITV

Nei giorni della manifestazione, con il biglietto di VerdeMura, sarà possibile accedere anche all’Orto Botanico e agli attigui giardini della Fondazione Cassa di Risparmio.