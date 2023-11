Prima lezione aperta a tutti lunedì (13 novembre) dalle 17 alle 19

SI ALZA IL SIPARIO SUL TRAME IL LABORATORIO TEATRALE INCLUSIVO PERMANENTE

Promosso da IF Prana con le Briccole, d’intesa con Comune e Fondazione Terre Medicee

SERAVEZZA – Le Scuderie Granducali di Seravezza aprono le porte a Trame, un laboratorio teatrale inclusivo permanente che prenderà il via lunedì 13 novembre, dalle ore 17 alle 19, con una lezione gratuita aperta a tutti.

L’iniziativa è promossa da IF Prana assieme alla cooperativa sociale Le Briccole Special che, d’intesa con Comune e Fondazione Terre Medicee, portano sul territorio un’esperienza molto interessante, per avviare un percorso di conoscenza dell’arte teatrale ma anche per favorire una alfabetizzazione emotiva, promozione culturale e ascolto dei propri bisogni interiori.

“Un’attività decisamente molto importante – commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – tanto che abbiamo deciso di mettere a disposizione il teatro Scuderie Granducali perché, a fianco della stagione teatrale che presenteremo a breve, possa esserci anche un appuntamento dove ognuno può divenire protagonista, con una particolare attenzione anche alle persone con fragilità”.

Il progetto coniuga la professionalità ed esperienza della Compagnia IF Prana con la missione della cooperativa Le Briccole Special, impegnata da dieci anni in interventi socio educativi rivolti a minori e giovani adulti che si trovano in situazioni di disagio.

Ecco che Trame sarà un luogo di incontro e di confronto, per uno scambio e arricchimento reciproco. Non a caso è stato scelto questo nome che richiama l’insieme dei fili che costituiscono la parte trasversale del tessuto, che attraversa e unisce – si legge nella presentazione – realizzando appunto una trama di cui sarà parte essenziale ogni partecipante, in un intreccio di vite, storie ed esperienze.

“C’è un grande bisogno di condivisione e ascolto – spiega Caterina Simonelli, attrice e regista di IF Prana -, ciò è indispensabile alla vita di comunità come alla relazione tra singoli e il teatro è uno strumento che ottimamente si presta a questo, consentendo l’incontro con se stessi e con l’altro. Dunque il laboratorio è un’ottima occasione per sperimentare e portare avanti questa possibilità, è un percorso, una trama che intreccia vite per una più ampia e speriamo diffusa visione del nostro modo di metterci in relazione con le persone che incontriamo, con le realtà nelle quali ci imbattiamo, con i luoghi nei quali viviamo”.

Punto di forza sono appunto le diversità, come sottolinea l’operatrice del laboratorio per Le Briccole Special Francesca Giannini, nella convinzione che “la diversità rappresenta un’occasione di arricchimento reciproco e pone al centro del suo interesse la persona e il benessere biopsicosociale di coloro a cui si rivolge. Attraverso il training teatrale i partecipanti avranno l’occasione di conoscere se stessi, imparare a relazionarsi con gli altri sviluppando capacità di ascolto ed empatia”.

Il progetto trova l’avallo dell’amministrazione comunale che all’inclusione sociale ha riservato uno specifico assessorato, con iniziative finalizzate proprio a favorirne lo sviluppo, come dimostrato anche dall’appuntamento Mentinclusive che, dopo il successo della sua prima edizione, verrà riproposto nella prossima primavera.

“Auguro a questa iniziativa grande partecipazione e successo – commenta Valentina Mozzoni, assessore all’inclusione sociale – perché punta a coniugare la conoscenza profonda di se stessi con la capacità di riconoscersi parte di una realtà ben più complessa, nella quale è indispensabile confrontarsi con la pluralità di esperienze, di percorsi di vita, di problemi ed identità, inglobandoli nel proprio cammino per garantire un reciproco arricchimento”.

Dopo la presentazione del 13 novembre aperta a tutti e gratuita, il laboratorio si svolgerà ogni lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Ci si potrà iscrivere dai 12 anni in su, con un costo mensile di 50 euro, mentre per i ragazzi con fragilità la partecipazione è gratuita.

È inoltre possibile individuare percorsi più brevi o con cadenze differenti all’interno del programma annuale. Per informazioni e prenotazioni, telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 388 9528236, oppure scrivere una email all’indirizzo info@ifprana.it.