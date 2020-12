Shopping di Natale, il Governo pensa a nuova stretta

Dopo i diversi episodi di assembramenti per lo shopping nelle principali città italiane, nel Governo si valuta un’ulteriore stretta. La preoccupazione arriva soprattutto dall’area del Partito Democratico, secondo cui con le attuali misure si rischia di “disperdere i risultati”.

leggi anche Il Natale-Covid: ecco le regole (severe) per le feste secondo l’ISS

PD, serve una nuova stretta

Sebbene l’Italia sia ancora una volta in testa per numero di morti in Europa, viene giudicato positivo l’impatto delle misure decise dal Governo sulla curva dei contagi. Presto la Penisola sarà interamente gialla, come promesso dal premier Conte, ma le immagini arrivate in questi giorni su grandi folle dentro e fuori i negozi per lo shopping natalizio fanno temere il peggio. E così una parte del Governo pensa a un’ulteriore stretta.

“Bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Comitato scientifico nazionale, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi”.

È quanto emerso al termine di una riunione fra i maggiori esponenti del PD: i ministri Gualtieri, Boccia, De Micheli, Provenzano, Amendola, Guerini e Franceschini; i capigruppo di Camera e Senato, Delrio e Marcucci; il segretario e il vice segretario Zingaretti e Orlando.

Nella nota si legge inoltre che “se la situazione in molte Regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili”. Nonostante ciò, il numero delle vittime è “drammatico”, così come “il numero complessivo dei positivi”.

Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino: i centro-città sono stati invasi da cittadini a caccia di regali. Né i sindaci né i prefetti sono riusciti a limitare l’afflusso di persone nelle vie dello shopping cittadine. Anche perché, in assenza di divieti espliciti sullo shopping, è difficile comminare sanzioni.

Nemmeno in Lombardia, appena arrivata in zona gialla, ci sono state limitazioni. Solo a Palermo, fra le grandi città, il sindaco Leoluca Orlando ha riconfermato il divieto di stazionamento per le strade e delle piazze del centro.

E intanto ci si chiede: cosa succederà quando tutti questi regali saranno consegnati?

Vertice di Governo alle 19

Intanto a Palazzo Chigi il Governo si riunirà per discutere le possibili deroghe sugli spostamenti dei piccoli Comuni (meno di 5 mila abitanti), che riguarderebbero 10 milioni di italiani.

La riunione sarà fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i capi delegazione.