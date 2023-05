Sfuma il sogno final four dell’under 19 silver del Basketball Club Lucca in Coppa Toscana.

Sfuma per un soffio il sogno final four dei valorosi ragazzi di coach Ricci. Vincono under 17, under 15 e under 14 silver. Bene i giovanissimi JrNba che chiudono il campionato under 13 con una bella e convincente vittoria casalinga





Sfuma il sogno final four dell’under 19 silver del Basketball Club Lucca in Coppa Toscana. I valorosi ragazzi di coach Alessandro Ricci si arrendono di misura (64-61) contro Basket Sestese, in trasferta, dopo una partita comunque in equilibrio dall’inizio alla fine. Dopo un buon inizio da parte della squadra di casa, i lucchesi hanno preso le misure in campo. Alla difesa aggressiva dentro l’area, i padroni di casa hanno risposto con buone percentuali dall’arco. Nel terzo quarto, il Bcl è tornato in controllo della gara, ma un paio di canestri da tre degli avversari sullo scadere del tempo hanno cambiato l’inerzia del match.

Al Palasport ‘Mario Agata’ di Arezzo va in scena, invece, un’altra vittoria del gruppo under 17 silver. Contro i padroni di casa, Chimet Scuola Basket B, i ragazzi di coach Filippo Tardelli si impongono 38-48 dopo una partita difficile.

Arriva una sconfitta purtroppo, nella terza fase del campionato, per l’under 17 eccellenza. La ‘Cavalletti e Bonturi’, guidata sulla panchina da coach Massimo Chiarello, cede in casa di Abc Castelfiorentino 82-68. Partiti bene, in termini di approccio, i lucchesi, che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio 14-17. Poi hanno subito il ritorno degli avversari – tecnicamente, un’ottima squadra – riuscendo, però, quasi sempre a ricucire. Ultimo quarto con i biancorossi a -8, poi è subentrata un po’ di stanchezza sul finale.

Under 15 silver a trazione anteriore nella sfida casalinga contro Pall. Castelfranco Frogs. Al

palazzetto di San Concordio, a Lucca, finisce 87-30 per la formazione del Bcl allenata da coach

Damiano Sodini. Riscattata quindi nel migliore dei modi l’amara sconfitta del primo maggio (di due soli punti, contro Valdicornia). I biancorossi si sbloccano con una convincente vittoria nel girone di andata della fase di classificazione del campionato.

Vincono con autorità anche gli under 14 silver del Basketball Club Lucca allenati da coach Massimo Chiarello. Contro A.S.D. Virtus Siena, in casa, i biancorossi si impongono 70-34.

Grande vittoria infine, nell’ultima gara di campionato JrNBA, per l’under 13 silver del Basketball Club Lucca. I piccoli T-Wolves di coach Pablo Meoni chiudono la seconda fase con un bellissimo successo casalingo contro Bottegone Junior G.S. Warriors. Al palazzetto di San Concordio finisce 70-20 per i padroni di casa.