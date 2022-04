Sfruttamento della prostituzione, due arresti

Massa – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Massa, hanno tratto in arresto due persone che sono indagate per sfruttamento della prostituzione all’interno di una struttura di Marina di Massa

L’attività investigativa è scaturita da alcuni riscontri relativi ad annunci pubblicati su di un noto sito web di incontri, che hanno indirizzato i militari a sospettare di un locale situato a Marina di Massa che, già in passato, era noto alle cronache per essere stato un club frequentato da coppie di scambisti.

L’indagine ha consentito di evidenziare come, nel frattempo, la struttura fosse diventato una vera e propria casa di prostituzione gestita e controllata da una coppia residente in provincia della Spezia. Nel corso delle indagini gli investigatori hanno ricostruito quello che verosimilmente era il modus operandi degli indagati: in primo piano una giovane donna, originaria dell’est Europa, che aveva il compito di ricercare e selezionare le donne da avviare alla prostituzione e ne gestiva quotidianamente le attività.

La stessa, con il concorso del compagno italiano, provvedeva a perfezionare gli annunci degli incontri di natura sessuale a pagamento sui diversi siti per adulti e, al contempo, gestiva l’accesso dei clienti alla struttura, che ottenevano specifiche indicazioni per raggiungere il luogo dove avrebbero consumato i rapporti sessuali e i relativi importi delle prestazioni.

Le donne sfruttate, 14 quelle finora identificate, di diversa nazionalità ed età ma in prevalenza italiane, vivevano situazioni personali differenziate. In alcuni casi, i militari hanno accertato che vivevano uno stato di necessità e bisogno, tanto da essere costrette a prostituirsi anche per un’esigua somma di denaro.

