Sfruttamento della prostituzione; chiuso un centro massaggi

Tale arresto, effettuato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca Dott. Silvestri, rappresenta la conclusione di un’attività di indagine condotta dagli uomini della Polizia di Stato di Viareggio e coordinata dal P.M. Dott. Aldo Ingangi sul centro massaggi cinese “Tuina”, sito in Viareggio via Nicola Pisano.