Sfondata la vetrina di Lacoste in Via Fillungo

Lucca, Sfondata la vetrina di Lacoste in Via Fillungo

Attorno alle 3,45 di questa notte le videocamere di sorveglianza di Via Fillungo hanno ripreso un ragazzo che sfondava la vetrata d’ingresso del negozio Lacoste in via Fillungo 181, a due passi da piazza San Frediano.

Dopo aver infranto il vetro (pare con dei sassi ed anche usando una bicicletta) è entrato nel locale portando via in poco tempo la merce esposta (sembra per un valore di circa 1000 euro) e i soldi che erano stati lasciati in cassa (forse 1.500 Euro).

Le indagini sono svolte dagli agenti della polizia che hanno fatto tutti i rilievi del caso e, soprattutto, acquisito le immagini delle videocamere, per individuare il giovane autore di questo spaccata.

Il titolare del negozio è sicuro che il ladro sia giovanissimo e con le immagini riprese la sua individuazione potrebbe avere le ore contate.