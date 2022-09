Settore cartario, energia e smaltimento rifiuti: venerdì 16 settembre scadono le iscrizioni a due corsi di formazione

Settore cartario, energia e smaltimento rifiuti: scuola superiore Sant’Anna di Pisa, Ascit e Polo Fermi Giorgi con l’agenzia formativa Per-Corso per i corsi gratuiti in “Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti” e in “Progettazione e monitoraggio di piani di risparmio energetico” con chiusura iscrizioni venerdì 16 settembre 2022 .

Il primo serve per lavorare nel settore cartario nella riduzione della produzione dei rifiuti e per collaborare con enti pubblici e aziende di gestione del ciclo completo dei rifiuti; i destinatari del secondo potranno affiancare gli energy manager di aziende del cartario e dell’indotto per ridurre il consumo energetico e collaborare con enti sul tema dell’efficientamento energetico.

Entrambi della durata di 206 ore, sono rivolti a maggiorenni, diplomati e disoccupati, e sono gratuiti poiché nell’ambito dei corsi finanziati dalla Regione Toscana, POR FSE, Giovani Sì. Le lezioni si svolgeranno nei locali dell’agenzia e del Polo Fermi Giorgi, gli stage in aziende selezionate.

Per informazioni e iscrizioni: agenzia formativa Per-Corso (via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca) 0583333305, info@per-corso.it, l.cagnacci@per-corso.it.

