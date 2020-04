Settimana Santa, gli appuntamenti di NoiTV

Dopo questo fine settimana, caratterizzato dalla supplica al Volto Santo rivolta dallA’rcivescovo Paolo Giulietti, sabato vi abbiamo proposto la celebrazione della Santa Messa dallla storica Pieve di Loppia officiata da don Catoni e accompagnata dall’antico organo della chiesa.

La Messa della domenica delle Palme è stata invece mandata in diretta dal Monastero della Visitazione di Porta Elisa con una novita’ che ripeteremo anche per i prossimi appuntamenti: la celebrazione è stata infatti preceduta da un servizio di presentazione registrato nel Duomo di San Martino con il rettore della Cattedrale don Mauro Lucchesi. Nel pomeriggio invece, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventu’, una lunga diretta dal titolo: “Giovane, dico a te, alzati!” arricchita da numerosi contributi di ragazzi lucchesi.

Il 9 aprile, il giovedì Santo, alle ore 17.00 l’appuntamento con celebrazione della Messa nella Cena del Signore dal Monastero delle Clarisse di San Micheletto.

Mentre la sera alle 21 Noitv proporra’ uno speciale dedicato alla funzione dei Crocioni di Castiglione Garfagnana che quest’anno non potra’ aver luogo a causa dell’emergenza corona virus.enerdì Santo, 10 aprile alle 17.00 sempre in diretta dal Monastero di Santa Gemma a Lucca la celebrazione della Passione del Signore. L’11 aprile, sabato Santo, alle 20.30 la celebrazione della Veglia Pasquale mentre la domenica di Pasqua, 12 aprile la Messa andra’ in onda in diretta alle 10.00 dal Monastero di San Pancrazio.