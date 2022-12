Settimana positiva in casa Basketball Club Lucca

Settimana positiva in casa Basketball Club Lucca: buone risposte dal vivaio biancorosso per le otto squadre scese sul parquet.

Prima vittoria in campionato, per l’under 19 silver. I ragazzi di coach Alessandro Ricci la spuntano al supplementare, 63-65, contro il Wolf Basket Pistoia all’auditorium provinciale “Panconi”. Si chiude invece con una sconfitta in casa il girone d’andata della Libertas Lucca nel campionato under 19 silver. Alla palestra ‘Matteotti’ di Sant’Anna, i ragazzi di coach Lorenzo Losco alzano bandiera bianca contro il Cefa S.C. 27-51. Turno di riposo meritato, infine, per l’under 19 gold ‘Top Speed’, allenata da coach Francesco Nalin, che tornerà a difendere il proprio posto ai vertici della classifica martedì 13 dicembre, alle 21, contro Dany Quarrata al PalaTagliate di Lucca.

Cade in casa, poi, la ‘Cavalletti e Bonturi’ nell’inedito matinée infra-settimanale al PalaTagliate di Lucca. L’under 17 eccellenza, guidata sulla panchina da coach Massimo Chiarello, si arrende di sole sette lunghezze (50-57) contro US Pino Firenze dopo una partita equilibrata. Sconfitta a domicilio anche per i ragazzi allenati da coach Filippo Tardelli contro il C.M.B. Carrara, 48-61, nella settima giornata del campionato under 17 silver. Una gara giocata con un atteggiamento buono, ma poco incisivo.

Tutto facile invece per gli under 15 silver che, al palazzetto di San Concordio, superano con ampio margine di vantaggio i termali del Montecatini Basket Junior. Finisce 83-33 dopo una partita, praticamente, a senso unico.Chiudono con una netta vittoria pure i ragazzi dell’under 14 silver di coach Massimo Chiarello contro la A. Pol. Capannori (117-10). La partita, che vedeva il Bcl nominalmente in trasferta, si è disputata fra le mura amiche del palazzetto di San Concordio. Sconfitta fuori casa, invece, la formazione under 13 silver di coach Pablo Meoni. Dopo una partita rimasta sempre in equilibrio, i giovanissimi del Basketball Club Lucca si arrendono 50-39 contro A.S.D. S.C. Vela Basket al palasport di Camaiore.

Una bellissima esperienza formativa, infine, per i giovani esordienti del Basketball Club Lucca. I ragazzi, allenati da coach Pablo Meoni, sono stati protagonisti del “1° Torneo dell’Immacolata” a Livorno.